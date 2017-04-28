28.04.2017 | 17:15

16 тысяч сеянцев сосны на площади 4 га посадили специалисты Кададинского лесничества, Юрсовского лесхоза и арендатор лесного участка в четверг, 27 апреля. В акции, приуроченной к Всероссийскому дню посадки леса, приняли участие около 50 человек.

Кроме того, Кададинское лесничество предоставило сеянцы ясеня школам сел Ега и Маркино Сосновоборского района. Ученики и работники лесничества высадили их на пришкольных участках и сельских улицах.

«2 мая воспитанники школьного лесничества в Сосновоборске под руководством специалистов посеют семена пихты сибирской, ели обыкновенной и сосны крымской», - сообщает пресс-служба Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.