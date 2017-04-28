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Общество | В Пензе лицеисты узнали, чем грозит осквернение флага

28.04.2017|13:47
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Представители полиции и Общественного совета при УМВД России по Пензенской области посетили Губернский лицей, где прошла акция «Проверь ПРАВОзнание».

Гости предложили старшеклассникам выполнить тесты на знание законов, а после этого обсудили с подростками сложные и интересные темы.

«Для учеников десятого класса самым затруднительным оказался вопрос о том, какая ответственность – административная или уголовная – предусмотрена за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. А многие одиннадцатиклассники, как выяснилось, не знали, что надругательство над государственным флагом может повлечь уголовную ответственность», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Также сотрудники правоохранительных органов разъяснили старшеклассникам, как их работа регламентируется законом.

«Такие встречи со школьниками вызывают у них живой интерес к правовым знаниям, пробуждают желание узнавать новую информацию, повышать свою правовую культуру. А это даст им возможность понять, к каким последствиям могут привести те или иные поступки, и, возможно, поможет уберечь от неприятных последствий не только самих школьников, но и тех, с кем они общаются», - отметил председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов.

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