28.04.2017 | 10:29

В Пензенской области в связи с наступлением сезона активности клещей открывается горячая линия по вопросам профилактики инфекций.

С 1 по 15 мая специалисты Роспотребнадзора будут проводить тематическое консультирование населения.

Желающие получить подробные рекомендации могут обратиться по телефону (8412) 66-09-48. Звонки принимаются с 10:00 до 17:00 (в пятницу до 15:45) с перерывом на обед (с 12:00 до 12:45), сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним: в Пензенской области растет количество пострадавших от укусов клещей. По состоянию на четверг, 27 апреля, с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения региона обратились 38 человек, в том числе 15 детей в возрасте до 14 лет.