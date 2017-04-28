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Общество | В майские праздники сеть «Легкие бабки» будет работать в обычном режиме

28.04.2017|18:00
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Сеть магазинов микрофинансирования «Легкие бабки» работает уже около пяти лет, помогая всем желающим быстро решить финансовый вопрос. В качестве займа можно получить от 3 000 до 30 000 рублей, имея при себе только паспорт. Деньги выдаются под 2,17% в день на срок от 3 до 30 дней без справок и поручителей.

«Решения по заявкам принимаются оперативно, а главное - мы одобряем до 99% обращений. Мы выстраиваем долгие и доверительные отношения с клиентами, делаем предварительные расчеты, предлагаем оптимальные условия по суммам и срокам с учетом каждой конкретной жизненной ситуации», - сообщила менеджер по работе с клиентами ООО «Микрокредитная компания «Айрис» Виктория Антонова.

Заявку на получение займа можно оформить в любом офисе обслуживания, а также на сайте www.legkiebabki.ru. А теперь самая приятная информация: только два дня, 30 апреля и 1 мая, будет действовать льготная ставка - 1% в день.

Режим работы магазинов микрофинансирования в период праздников не изменится. Вас ждут с 9:00 до 21:00 ежедневно. Если возникли финансовые затруднения, «Легкие бабки» помогут с ними справиться. Офисы обслуживания расположены в разных районах Пензы. Телефон 982-982.

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