28.04.2017 | 17:48

В городской больнице № 4 после капитального ремонта открылось терапевтическое отделение. Теперь там - как в зарубежном отеле: современные душевые кабины, пластиковые окна, удобные кровати.

«Наша основная цель - лечебный процесс. Но бытовые условия играют значительную роль», - подчеркнула и. о. заместителя главного врача городской клинической больницы № 4 Нина Назарова.

«На сегодняшний день в отделении 45 человек, а рассчитано оно на 70. Мы принимаем всех больных терапевтического профиля из Пензы и области», - отметила заведующая терапевтическим отделением больницы № 4 Ирина Герасимова.

Напомним, что осенью прошлого года Роспотребнадзор выявил здесь ряд нарушений, покрытие полов и стен не соответствовало санитарным нормам. По решению суда с 17 ноября 2016-го крыло, где располагалось терапевтическое отделение, было закрыто. Больным пришлось временно переехать.

«Мы решили, что переместим пациентов в отдельно стоящий корпус, а здесь сделаем ремонт», - говорил тогда главный врач городской клинической больницы № 4 Андрей Водопьянов.

На реконструкцию терапевтического отделения было потрачено более двух миллионов рублей.