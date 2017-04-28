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Общество | В 2017-м проверят соблюдение правил перевозки детей в 70 школах области

28.04.2017|16:00
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Не за горами праздники, а за ними и каникулярно-отпускная пора. Детей на улицах станет больше. В правительстве региона прошла внеочередная комиссия по безопасности дорожного движения. В последнее время статистика ДТП с участием детей не радует.

«За три месяца 2017 года зарегистрировано 34 ДТП с участием детей и подростков. В них погибли двое детей, 34 получили ранения», - сообщил вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

Основные причины дорожных аварий - нарушения правил перевозки детей. За этим будут следить еще строже, чем прежде.

«Всего в области 331 школа, в 192 школах имеются автобусы. В 2016-м проверили 27 школ, в этом году планируем проверить 70 образовательных учреждений на предмет соблюдения правил перевозок детей», - рассказал начальник Управления государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Александр Гальдин.

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