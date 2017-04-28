Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|28 апр 2017|12:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+18oC
Завтра | Ясно |
  62.04  |  $  56.98
 

Общество | При покупке трактора аграрии могут приобрести борону со скидкой

28.04.2017|11:03
Печать

Сезон почвообработки и посева в полном разгаре. Командная работа мощного трактора и высокопроизводительной почвообрабатывающей техники обеспечит в дальнейшем богатый урожай.

Компания Ростсельмаш объявляет акцию: при покупке трактора VERSATILE 2375 аграрии получают дополнительную скидку 10% на приобретение бороны:

- борона офсетная DV-1000/600;

- тандемная дисковая борона DX-850/880;

- тандемная дисковая борона DX-850/970;

- тандемная дисковая борона DX-850/1080.

За подробной информацией обращайтесь к официальному партнеру Ростсельмаш в Пензенской области - компании «Агросоюз-Маркет» по тел.: 8(8412) 900-433, 900-448, www.agrosouz-m.ru.

0
0
0
0

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!