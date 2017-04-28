Сезон почвообработки и посева в полном разгаре. Командная работа мощного трактора и высокопроизводительной почвообрабатывающей техники обеспечит в дальнейшем богатый урожай.
Компания Ростсельмаш объявляет акцию: при покупке трактора VERSATILE 2375 аграрии получают дополнительную скидку 10% на приобретение бороны:
- борона офсетная DV-1000/600;
- тандемная дисковая борона DX-850/880;
- тандемная дисковая борона DX-850/970;
- тандемная дисковая борона DX-850/1080.
За подробной информацией обращайтесь к официальному партнеру Ростсельмаш в Пензенской области - компании «Агросоюз-Маркет» по тел.: 8(8412) 900-433, 900-448, www.agrosouz-m.ru.