28.04.2017 | 11:03

Сезон почвообработки и посева в полном разгаре. Командная работа мощного трактора и высокопроизводительной почвообрабатывающей техники обеспечит в дальнейшем богатый урожай.

Компания Ростсельмаш объявляет акцию: при покупке трактора VERSATILE 2375 аграрии получают дополнительную скидку 10% на приобретение бороны:

- борона офсетная DV-1000/600;

- тандемная дисковая борона DX-850/880;

- тандемная дисковая борона DX-850/970;

- тандемная дисковая борона DX-850/1080.

За подробной информацией обращайтесь к официальному партнеру Ростсельмаш в Пензенской области - компании «Агросоюз-Маркет» по тел.: 8(8412) 900-433, 900-448, www.agrosouz-m.ru.