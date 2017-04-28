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Общество | Пензенские пожарные состязались в боевом развертывании

28.04.2017|17:28
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В преддверии Дня пожарной охраны сотрудники Главного управления МЧС России по Пензенской области организовали состязания по боевому развертыванию. На праздничное спортивное мероприятие пригласили молодежь и ветеранов ведомства. В этом году исполняется 368 лет с момента учреждения первой службы огнеборцев.

Сотрудники современных подразделений показали высокий уровень подготовки.

«Многие служат не один десяток лет, настоящие профессионалы. Как видите, и техника у нас самая современная», - отметил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Эти люди ежедневно стоят на страже безопасности граждан, они первыми оказываются на месте чрезвычайных происшествий. Борьба с огнем - одна из главных задач сотрудников регионального управления. И в преддверии профессионального праздника сурские спасатели доказали, что являются профессионалами, готовыми в считанные минуты прийти на помощь.

По итогам состязаний третье место заняли представители первой спасательной части Пензы, на втором - шестой отряд федеральной противопожарной службы, а чемпионом в этом году стал пятый отряд ФПС.

Кроме того, лучшие сотрудники противопожарной службы были удостоены наград и благодарностей.

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