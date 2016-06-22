28.04.2017 | 11:43

На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 28 апреля, депутаты рассмотрели проект закона о присвоению физкультурно-оздоровительному комплексу с ледовым полем «Черемушки», расположенному в Нижнем Ломове, имени Василия Бочкарева. Об этом ходатайствовала администрация района по инициативе работников ФОКа.

Василий Бочкарев родился 29 апреля 1949 года в селе Ива Нижнеломовского района Пензенской области в семье крестьян.

В 1996 году Василий Кузьмич возглавил администрацию Железнодорожного района и собрание представителей района. 12 апреля 1998-го он стал главой администрации Пензенской области, а 26 марта 1999 года - губернатором, после чего несколько раз переизбирался и переназначался на эту должность.

25 мая 2015 года истек срок полномочий губернатора Пензенской области. Указом Президента РФ Василий Бочкарев был освобожден от должности.

21 сентября 2015 года его назначили членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителем от правительства Пензенской области.

У Василия Бочкарева было несколько государственных наград: орден Почета (1996 г.), ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (1999 и 2004 гг.) и орден Дружбы. Помимо этого, он награжден орденами Святого благоверного князя Даниила Московского II и III степеней, орденом Преподобного Сергия Радонежского, орденами Петра Великого и Святого князя Александра Невского I степени, а также медалью Духовного управления мусульман Европейской части России «За единение».

22 июня 2016 года Василий Бочкарев скончался в Пензе после продолжительной болезни.

Во время губернаторства Бочкарева в Пензенской области были построены новые спортивные объекты (в том числе в Нижнеломовском районе), учреждения культуры и медицины, новые предприятия и торгово-развлекательные комплексы.

Как отмечается в пояснительной записке, присвоение ФОКу «Черемушки» имени Василия Кузьмича Бочкарева будет служить увековечению памяти экс-губернатора Пензенской области. Этот шаг не потребует дополнительного финансирования из областной казны: расходы на оргмероприятия будут оплачены из бюджета Нижнеломовского района.

За принятие закона проголосовали 26 депутатов, еще 2 воздержались.