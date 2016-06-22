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Общество | Нижнеломовскому ФОКу присвоили имя Василия Бочкарева

28.04.2017|11:43
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На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 28 апреля, депутаты рассмотрели проект закона о присвоению физкультурно-оздоровительному комплексу с ледовым полем «Черемушки», расположенному в Нижнем Ломове, имени Василия Бочкарева. Об этом ходатайствовала администрация района по инициативе работников ФОКа.

Василий Бочкарев родился 29 апреля 1949 года в селе Ива Нижнеломовского района Пензенской области в семье крестьян.

В 1996 году Василий Кузьмич возглавил администрацию Железнодорожного района и собрание представителей района. 12 апреля 1998-го он стал главой администрации Пензенской области, а 26 марта 1999 года - губернатором, после чего несколько раз переизбирался и переназначался на эту должность.

25 мая 2015 года истек срок полномочий губернатора Пензенской области. Указом Президента РФ Василий Бочкарев был освобожден от должности.

21 сентября 2015 года его назначили членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителем от правительства Пензенской области.

У Василия Бочкарева было несколько государственных наград: орден Почета (1996 г.), ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (1999 и 2004 гг.) и орден Дружбы. Помимо этого, он награжден орденами Святого благоверного князя Даниила Московского II и III степеней, орденом Преподобного Сергия Радонежского, орденами Петра Великого и Святого князя Александра Невского I степени, а также медалью Духовного управления мусульман Европейской части России «За единение».

22 июня 2016 года Василий Бочкарев скончался в Пензе после продолжительной болезни.

Во время губернаторства Бочкарева в Пензенской области были построены новые спортивные объекты (в том числе в Нижнеломовском районе), учреждения культуры и медицины, новые предприятия и торгово-развлекательные комплексы.

Как отмечается в пояснительной записке, присвоение ФОКу «Черемушки» имени Василия Кузьмича Бочкарева будет служить увековечению памяти экс-губернатора Пензенской области. Этот шаг не потребует дополнительного финансирования из областной казны: расходы на оргмероприятия будут оплачены из бюджета Нижнеломовского района.

За принятие закона проголосовали 26 депутатов, еще 2 воздержались.

Источник — Фото с сайта http://rnlomov.pnzreg.ru
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Гость|28.04.2017 12:16|

penzainform.ru писал(a):

Об этом ходатайствовала администрация района по инициативе работников ФОКа.
защитано

Гость|28.04.2017 12:41|

Вот почему бы не назвать в честь Самокутяева, например, или Пацаева?

Гость|28.04.2017 12:51|

Гость писал(a):

Гость|28.04.2017 12:41|

Вот почему бы не назвать в честь кого-нибудь более выдающегося? В честь Самокутяева, например, или Пацаева.

Позвольте, а почему вы считаете В.К. Бочкарева менее выдающимся? Прошел путь до члена Совета Федерации, много лет был губернатором Пензенской области. При нём построены и спортивные объекты, каких никогда не было в Пензе, ни при царе, ни при совках; построены медицинские объекты, каких тоже никогда не было; сельское хозяйство всегда старался развивать, в том числе в самые сложные годы, у нас в области построены и новые фермы, и заводы по переработке. Неужели недостойный человек? Он в жизни сделал для людей гораздо больше, чем все обитатели этого форума вместе взятые!

Гость|28.04.2017 12:53|

Дополню - строительство жилых микрорайонов, появление новых кластеров (мебель, IT...). Всё старался тащить в область.

Гость|28.04.2017 12:53|

Зато теперь,жо....па!!!!

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