28.04.2017 | 15:35

К увеличению расходов на коммуналку жильцы дома № 11 на Комсомольской не готовы. За одну услугу им выставили два счета. Одна квитанция пришла за потребленную воду и канализацию, вторая - общая платежка от управляющей компании. В ней появилась графа «Повышающий коэффициент». На каком основании, люди пытались выяснить в МУПе Октябрьского района.

«Они говорят, что у нас нет счетчика, и их не волнует, что наш дом будут сносить. Причем в одной квартире счетчик есть, но его не ставят на учет именно потому, что дом расселяют», - пожаловалась жительница дома № 11 на ул. Комсомольской Валентина Воронина.

Получить комментарий от тех, кто отвечает за начисления, съемочной группе 11 канала не удалось: сотрудники буквально отвернулись от прессы. Зато в госжилстройтехинспекции разбираются в каждой ситуации и проверяют, обоснованны ли суммы в квитанциях.

Заместитель руководителя ведомства говорит, что с 2015 года повышающий коэффициент применяют в тех случаях, когда собственники, имея технические возможности, не устанавливают приборы учета. Жильцам начисляют плату по нормативу. Правда, есть и исключения.

«Не распространяются такие условия на аварийные объекты, а также подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года», - уточнил Александр Киндаев.

Двухэтажка на Комсомольской признана аварийной в конце 2009 года. Уже в этом жильцы должны переехать в Зарю.

«Повышающий коэффициент применяется необоснованно», - подытожил Александр Киндаев.

Кстати, две квитанции за воду получили не только люди из этого дома, но и другие жители Заводского района.