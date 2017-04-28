Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|28 апр 2017|18:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+18oC
Завтра | Ясно |
  62.04  |  $  56.98
 

Общество | Многие жители Заводского района получили два счета за воду

28.04.2017|15:35
Печать

К увеличению расходов на коммуналку жильцы дома № 11 на Комсомольской не готовы. За одну услугу им выставили два счета. Одна квитанция пришла за потребленную воду и канализацию, вторая - общая платежка от управляющей компании. В ней появилась графа «Повышающий коэффициент». На каком основании, люди пытались выяснить в МУПе Октябрьского района.

«Они говорят, что у нас нет счетчика, и их не волнует, что наш дом будут сносить. Причем в одной квартире счетчик есть, но его не ставят на учет именно потому, что дом расселяют», - пожаловалась жительница дома № 11 на ул. Комсомольской Валентина Воронина.

Получить комментарий от тех, кто отвечает за начисления, съемочной группе 11 канала не удалось: сотрудники буквально отвернулись от прессы. Зато в госжилстройтехинспекции разбираются в каждой ситуации и проверяют, обоснованны ли суммы в квитанциях.

Заместитель руководителя ведомства говорит, что с 2015 года повышающий коэффициент применяют в тех случаях, когда собственники, имея технические возможности, не устанавливают приборы учета. Жильцам начисляют плату по нормативу. Правда, есть и исключения.

«Не распространяются такие условия на аварийные объекты, а также подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года», - уточнил Александр Киндаев.

Двухэтажка на Комсомольской признана аварийной в конце 2009 года. Уже в этом жильцы должны переехать в Зарю.

«Повышающий коэффициент применяется необоснованно», - подытожил Александр Киндаев.

Кстати, две квитанции за воду получили не только люди из этого дома, но и другие жители Заводского района.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!