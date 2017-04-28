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Общество | Дачная ярмарка на пл. Ленина пользуется популярностью среди горожан

28.04.2017|16:49
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Для пензенских садоводов и огородников организовали ярмарку. На площади Ленина предлагают купить инвентарь для работы на участках, рассаду, саженцы.

Горожанин Валентин рассказал, что пришел специально за абрикосом. Прошлый опыт посадки этого южного дерева не увенчался успехом.

«Мне надо вырастить его, а там посмотрим, что с ним делать», - отметил мужчина.

Владимир Митюряев из Башмаковского района - постоянный участник всех ярмарок. Если осенью он хвалился урожаем винограда, то весной предлагает лозу. Даже министру сельского хозяйства региона давал советы, как ухаживать за молодыми побегами.

«Это удовольствие - вырастить свое и накормить детей и внуков. Это не ради денег», - подчеркнула жительница Пензы Нина.

Ярмарка на площади будет работать и в субботу, в день, когда дачные автобусы везут садоводов на участки.

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