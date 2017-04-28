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Общество | 1 мая активисты проведут в Пензе митинг у памятника Борцам революции

28.04.2017|09:11
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В понедельник, 1 мая, региональная молодежная общественная организация «Поколение нового времени» вместе со своими сторонниками проведет в Пензе демонстрацию и митинг, приуроченные ко Дню международной солидарности трудящихся.

Участники мероприятия соберутся у ТЦ «Высшая лига» в 16:30 и пойдут вверх по Московской до перекрестка с улицей Карла Маркса. Там активисты свернут направо и направятся до пересечения с Советской улицей. Оттуда они проследуют до памятника Борцам революции, где в 17:00 состоится митинг.

«ПНВ своей демонстрацией планирует напомнить жителям города и области о классовой сущности Первого мая и его исторических корнях. К акции готовы присоединяться местные левые активисты-общественники и неравнодушные жители Пензы», - сообщили в пресс-службе ПНВ.

Демонстрация и митинг согласованы в установленном порядке.

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