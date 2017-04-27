Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|27 апр 2017|17:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+17oC
Завтра | Облачно |
  62.17  |  $  56.97
 

Общество | Водители школьных автобусов не проходят осмотр из-за отсутствия ФАПов

27.04.2017|16:31
Печать

В Пензенской области на пяти школьных автобусах отсутствуют тахографы. Об этом сообщила первый заместитель министра образования Лилия Чащина в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при региональном правительстве в четверг, 27 апреля.

Она пояснила, что речь идет о перевозящих группы детей транспортных средствах Земетчинского района (2), Камешкирского (2) и Неверкинского (1).

«Это (отсутствие тахографов. - Прим. ред.) связано с разными проблемами. Вопрос находится на контроле у министра образования Пензенской области. Понятно, что это полномочия муниципалитета, средства муниципалитета, но необходимость тахографов всем понятна», - отметила Лилия Чащина.

Еще один вопрос, который остро стоит в районах, - проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей.

«Существует проблема в связи с тем, что во многих сельских поселениях ФАПы закрываются. В 8 утра он (водитель. - Прим. ред.) уже должен погрузить детей в автобус, начать перевозку, и к 8 утра ехать куда-то в районный центр и проходить медосвидетельствование у него порой не получается», - рассказала Лилия Чащина.

Также замминистра добавила, что во многих учреждениях не назначен человек, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения. Эта проблема будет решена, соответствующие запросы направлены в муниципалитеты, резюмировала Лилия Чащина.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!