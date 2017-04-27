27.04.2017 | 16:31

В Пензенской области на пяти школьных автобусах отсутствуют тахографы. Об этом сообщила первый заместитель министра образования Лилия Чащина в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при региональном правительстве в четверг, 27 апреля.

Она пояснила, что речь идет о перевозящих группы детей транспортных средствах Земетчинского района (2), Камешкирского (2) и Неверкинского (1).

«Это (отсутствие тахографов. - Прим. ред.) связано с разными проблемами. Вопрос находится на контроле у министра образования Пензенской области. Понятно, что это полномочия муниципалитета, средства муниципалитета, но необходимость тахографов всем понятна», - отметила Лилия Чащина.

Еще один вопрос, который остро стоит в районах, - проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей.

«Существует проблема в связи с тем, что во многих сельских поселениях ФАПы закрываются. В 8 утра он (водитель. - Прим. ред.) уже должен погрузить детей в автобус, начать перевозку, и к 8 утра ехать куда-то в районный центр и проходить медосвидетельствование у него порой не получается», - рассказала Лилия Чащина.

Также замминистра добавила, что во многих учреждениях не назначен человек, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения. Эта проблема будет решена, соответствующие запросы направлены в муниципалитеты, резюмировала Лилия Чащина.