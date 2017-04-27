27.04.2017 | 17:15

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков организовал ежегодную акцию «Чистый четверг» в микрорайоне Шуист.

В четверг, 27 апреля, была благоустроена территория, прилегающая к многоквартирным жилым домам, детской площадке и школе № 66.

Трудовой десант провел масштабные работы по опиловке деревьев и кустарников, вывезено более 10 грузовых автомобилей с валежником, крупногабаритным и бытовым мусором, прошлогодней листвой.

В рамках мероприятия обустроена детская игровая площадка: окрашены элементы и завезен песок. По периметру высажены зеленые насаждения.

«Акции по благоустройству и субботники объединяют, сплачивают людей, ведь сообща делаем благое дело. Присутствует и воспитательный фактор: человек не будет мусорить там, где приложил к уборке свои собственные силы. Вместе нам под силу вернуть былую славу Пензы как самого зеленого города Поволжья. Для этого нужно трудиться. Каждый должен стать хозяином своего дома, своего двора, своего района», - отметил Вадим Супиков.

Местные жители от души поблагодарили депутата за активную гражданскую позицию, трудолюбие и неравнодушное отношение к вопросам благоустройства в избирательном округе № 1. Представители общественности рассказали, что планируют на месте оврага сделать сквер со спортивной и игровой зонами.