Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|27 апр 2017|11:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+17oC
Завтра | Облачно |
  61.51  |  $  56.31
 

Общество | В Заречном готовятся к открытию лагеря для подростков-инвалидов

27.04.2017|10:38
Печать

В Заречном на базе школы № 218 откроется лагерь для подростков-инвалидов. На его организацию будет потрачено два миллиона рублей.

«Эти средства выделят в рамках президентского гранта, который осенью прошлого года выиграл Фонд поддержки городских инициатив», - сообщает информационный портал «Заречье сегодня».

В 218-й школе создадут профориентационный кабинет для детей с ограничениями здоровья. В настоящее время закупается оборудование, специализированная мебель и оргтехника. После закрытия смены кабинет продолжит работать для детей всего региона.

С 1 июня по 12 июля лагерь бесплатно посетят 20 зареченских и 10 иногородних подростков.

Учиться и отдыхать дети будут на базе школы, а проходить реабилитацию – в городском профилактории. Здесь же разместят для проживания иногородних подростков.

В лагере будут работать творческие мастерские, в которых каждый ребенок сможет попробовать себя в разных профессиях. Также для детей организуют экскурсии на предприятия Заречного.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!