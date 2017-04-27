27.04.2017 | 10:38

В Заречном на базе школы № 218 откроется лагерь для подростков-инвалидов. На его организацию будет потрачено два миллиона рублей.

«Эти средства выделят в рамках президентского гранта, который осенью прошлого года выиграл Фонд поддержки городских инициатив», - сообщает информационный портал «Заречье сегодня».

В 218-й школе создадут профориентационный кабинет для детей с ограничениями здоровья. В настоящее время закупается оборудование, специализированная мебель и оргтехника. После закрытия смены кабинет продолжит работать для детей всего региона.

С 1 июня по 12 июля лагерь бесплатно посетят 20 зареченских и 10 иногородних подростков.

Учиться и отдыхать дети будут на базе школы, а проходить реабилитацию – в городском профилактории. Здесь же разместят для проживания иногородних подростков.

В лагере будут работать творческие мастерские, в которых каждый ребенок сможет попробовать себя в разных профессиях. Также для детей организуют экскурсии на предприятия Заречного.