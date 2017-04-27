27.04.2017 | 14:36

В четверг, 27 апреля, состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Пензенской области.

«Мы проводим это заседание после событий в Омской области с пассажирской «Газелью», перевозившей детей и выехавшей на железнодорожный переезд. Результатом этого стали человеческие жертвы.

На прошлой неделе в Пензенской области произошло ДТП со студентами из Липецкой области. Слава богу, никто не пострадал. Но это еще раз говорит о том, как важно обратить внимание на безопасность при перевозке детей, подростков» - заявил вице-губернатор Валерий Савин.

За три месяца в регионе зарегистрировано 34 ДТП с участием детей, 2 ребенка погибли (один из них был пассажиром машины, другой - пешеходом), 34 получили ранения.

«В преддверии наступающих праздников и приближающихся каникул мы должны принять все меры, чтобы обезопасить наших детей», - потребовал вице-губернатор.

Валерий Савин отметил, что при поездках детей на экскурсии, соревнования к перевозке зачастую привлекаются водители, не раз нарушавшие правила дорожного движения, а также непроверенные транспортные средства.

Он предложил подготовить памятку для руководителей образовательных учреждений, в которой сообщалось бы, о чем нужно помнить при организации таких поездок.

«Чтобы они не обращали внимание на дешевизну, не сажали детей в душегубки и не рисковали их жизнью», - подчеркнул Савин.

Напомним: ранее тему безопасности при перевозке детей поднимали на совещании в управлении Ространснадзора. Как сообщалось тогда, перевозчики в подобных случаях оправдываются тем, что выполняют просьбы директоров школ.