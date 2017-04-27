27.04.2017 | 16:16

Медицинская палатная сестра гериатрического отделения Пензенского областного госпиталя для ветеранов войн Марина Кузнецова стала победительницей областного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучшая медицинская сестра».

Второе и третье места заняли соответственно Ольга Седова, палатная медсестра детского хирургического отделения № 1 Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова, и Валентина Варцева - медсестра перевязочной гинекологического отделения клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина.

На звание лучшей медсестры претендовали 33 представительницы этой профессии. Всего же в конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» участвовали 58 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области.

В номинации «Лучшая акушерка» победу одержала сотрудница Пензенского городского родильного дома Юлия Шмагина. Она стала единственным участником, подавшим работу в этой номинации.

Звание лучшего фельдшера завоевала Елена Коровушкина, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Кошелевка Спасского района. Второе место досталось Людмиле Безденковой, фельдшеру Троицкого здравпункта Башмаковской РБ, третье - Ольге Бирюковой, фельдшеру Пензенской областной станции скорой медицинской помощи.

В номинации «Лучший лаборант» победу одержала Ольга Ширшова, фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова. На втором месте Татьяна Алексеева, лаборант бактериологической лаборатории областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко. На третьем - Ирина Трофимова, фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории Пензенской районной больницы.

Лучшей старшей медицинской сестрой жюри назвало Ирину Дергунову, сотрудницу отделения анестезиологии-реанимации № 2 областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко. Елена Чамина, старшая медсестра отделения гнойной хирургии Каменской МРБ, заняла второе место, а сотрудница поликлинического отделения № 1 Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Светлана Галкина - третье.

Лучшая участковая медицинская сестра работает в Пензе. Это Екатерина Жигулина, сотрудница ГБУЗ «Городская поликлиника». Как и Юлия Шмагина, она стала единственным претендентом на победу в своей номинации.

Звание «Лучший фармацевт» досталось Ольге Златогорской, фармацевту аптеки Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

И, наконец, в номинации «За верность профессии» победа присуждена Антонине Глуховой, медсестре центрального стерилизационного отделения областной больницы им. Н. Н. Бурденко.