27.04.2017 | 11:48

На пресс-конференции в региональном УМВД России, состоявшейся в четверг, 27 апреля, врио начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности Роман Гусев сообщил о результатах работы по раскрытию преступлений правонарушений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел.

По его словам, среди нерадивых полицейских наиболее распространены служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями и коррупция.

«В 2016 году было выявлено 16 преступлений, к уголовной ответственности привлечены два человека. За истекший период 2017-го уже возбуждены дела по двум преступлениям, два должностных лица привлечены к уголовной ответственности», - рассказал Роман Гусев.

В качестве примеров он привел три случая. 31 мая 2016 года старший государственный инспектор безопасности дорожного движения получил взятку в размере 5 000 рублей за несоставление протокола.

10 октября прошлого года сотрудник дежурной части передал по телефону в ритуальную компанию сведения о смерти граждан за 21 тысячу рублей.

20 марта 2017-го оперуполномоченный уголовного розыска, не желая выплачивать деньги за повреждение ДТП на автомобильной стоянке, применил насилие, после чего доставил водителя поврежденной машины в отдел полиции, где незаконно удерживал.

В каждом из случаев полицейские были уволены, их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Роман Гусев подчеркнул, что при приеме на службу проводятся всесторонние проверки будущих сотрудников, в том числе с использованием полиграфа. После испытаний отсеивается порядка 30 процентов желающих. Проводимые проверки также контролируются оперативной частью.

«В целях повышения доверия со стороны населения на особом контроле стоит работа с обращениями граждан с жалобами на действия или бездействие сотрудников полиции. Так, в 2016 году по поступившим сигналам 118 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, из них 34 уволены по различным основаниям», - заключил Роман Гусев.