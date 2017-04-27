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Общество | В Пензе в преддверии праздников очистили территорию у памятника Победы

27.04.2017|18:05
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В четверг, 27 апреля, в преддверии Дня Победы были организованы работы по благоустройству территории на проспекте Победы. Соответствующее поручение дал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

В частности, была покрашена стела, посвященная Дню Победы, зоны зеленых насаждений на улицах Карпинского, Захарова, Бекешской, Ворошилова, а также на проспекте Победы очистили: вывезено 37 кубометров мусора.

Кроме того, завезли чернозем в сквер «Три гвоздики», расположенный на улице Карпинского, 33, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также коммунальщики очистили территорию родника на улице Аминевка, отремонтировали и покрасили навес над ним.

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