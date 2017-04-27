27.04.2017 | 11:31

Работники лесного хозяйства проводят учет глухарей и тетеревов. Методика заключается в подсчете токующих петухов.

Суммирование показателей по всем токам дает общую численность поющих самцов глухаря и тетерева в охотничьих угодьях весной.

«Данные учета используются для ведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов в Пензенской области», - сообщает пресс-служба регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.