Работники лесного хозяйства проводят учет глухарей и тетеревов. Методика заключается в подсчете токующих петухов.
Суммирование показателей по всем токам дает общую численность поющих самцов глухаря и тетерева в охотничьих угодьях весной.
«Данные учета используются для ведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов в Пензенской области», - сообщает пресс-служба регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.
Я вот выпью 150, и минут через пять мне начинает казаться,что все ждут моего звонка.
А как это выглядит,на самом деле,квадрокоптер что ли будут над лесом запускать,на все угодья егерей не напасёсься.