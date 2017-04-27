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Общество | В лесах Пензенской области считают токующих глухарей и тетеревов

27.04.2017|11:31
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Работники лесного хозяйства проводят учет глухарей и тетеревов. Методика заключается в подсчете токующих петухов.

Суммирование показателей по всем токам дает общую численность поющих самцов глухаря и тетерева в охотничьих угодьях весной.

«Данные учета используются для ведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов в Пензенской области», - сообщает пресс-служба регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

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Гость|27.04.2017 12:07|

Я вот выпью 150, и минут через пять мне начинает казаться,что все ждут моего звонка.

А как это выглядит,на самом деле,квадрокоптер что ли будут над лесом запускать,на все угодья егерей не напасёсься.

Имя: Гость
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