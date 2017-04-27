27.04.2017 | 14:15

В пятницу, 28 апреля, в Кузнецке пройдет областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея».

Программа состоит из теоретической части и практического задания. На торжественном открытии каждому конкурсанту присвоят личный номер, под которым будут фиксироваться все работы, выполняемые на протяжении профессионального состязания.

«По итогам соревнований конкурсная комиссия определит победителей и призеров, которые, как и в предыдущие годы, будут награждены ценными подарками», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.