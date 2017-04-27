27.04.2017 | 16:19

В Пензе подвели итоги областного конкурса на звание успешной семьи. В финал вышли 16 команд родителей и ребятишек.

Перед тем как вступить в борьбу, семьи устроили показательные выступления в фойе. Одни пели, другие разыгрывали сценки, третьи хвалились своими кулинарными способностями.

В Пензенской области конкурс проводят в 14-й раз. За все годы в его этапах приняли участие больше 2 500 семей.

«Основа воспитания должна закладываться в семье. Я верю, что в ваших семьях все будет нормально, потому что вы трудитесь, вы вместе», - обратился к собравшимся губернатор Иван Белозерцев.

После нескольких часов выступлений жюри назвало лучших. Представлять Пензенскую область на конкурсе среди семей Приволжья будут Исаевы из Бессоновского района.