27.04.2017 | 09:15

В среду, 26 апреля, мэр Пензы Виктор Кувайцев встретился с молодыми архитекторами Марией Кутай и Антоном Беловым, которые представили ряд проектов по благоустройству исторических мест.

Первым из них было предложение о реконструкции территории напротив памятника Первопоселенцу. По мнению архитекторов, необходимо воссоздать лестницу, которая раньше соединяла улицы Кирова и Белинского.

Также градоначальнику представили проект парка «Пионер» - это организация пространства вокруг Дворца детского и юношеского творчества на улице Бекешской, включая лестницу.

В проект включены спортивные и культурные зоны, а здание самого дворца, построенного в стиле советский модерн, будет этому способствовать.

Виктор Кувайцев поблагодарил авторов за творческий подход, заметив, что пора переходить к составлению сметы для реализации разработок.

«Благодарю вас за интересные проекты, которые при условии воплощения их позволят восстановить исторически сложившуюся среду, а где-то вдохнуть новую жизнь в сложившиеся архитектурные ансамбли. Когда будет понятно, сколько денежных средств необходимо на каждый проект, тогда удастся реально оценить возможности муниципалитета», - резюмировал глава администрации.