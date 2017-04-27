27.04.2017 | 14:33

Участникам областного финала конкурса «Успешная семья» в пять раз увеличат размер сертификата. Такое распоряжение дал глава региона Иван Белозерцев в четверг, 27 апреля.

В 2017 году в фестивале, посвященному Году экологии, приняла участие 181 семья. Конкурсанты продемонстрировали художественные, вокальные, театральные, музыкальные и даже кулинарные способности.

По словам губернатора, семья – это основа основ и ничто больше в такой степени не способно повлиять на формирование человека, как любящие родители.

«Глядя на вас, я понимаю, что вы – счастливые люди потому, что еще молоды и ваши дети рядом с вами. Сегодня у вас есть возможность представить свою семью, рассказать о том, чем живете, каких успехов добились, поделиться лучшим опытом. И каждый из вас уже стал победителем только потому, что сегодня стоит на этой сцене», - отметил Иван Белозерцев.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, губернатор также распорядился задействовать весь имеющийся ресурс для подготовки семьи-победительницы к окружному этапу фестиваля. Он состоится 31 мая - 1 июня в Ульяновске.