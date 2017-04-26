26.04.2017 | 11:41

В Пензенской области за январь - март 2017 года зарегистрировано 34 случая заболевания гепатитом А. Среди заболевших в основном молодые люди, а также четверо детей в возрасте до 14 лет и один подросток (до 17 лет).

Очаги гепатита А выявлены в семи муниципальных образованиях региона, в том числе в Пензе, Пензенском, Бессоновском, Каменском, Сердобском районах.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, гепатит А – острое вирусное заболевание, характеризующееся поражением печеночной ткани и проявляющееся синдромом интоксикации, увеличением печени и селезенки, лабораторными признаками нарушения функции печени и иногда желтухой.

Источником возбудителей являются уже заболевшие.

Чтобы уберечься от заражения этим вирусом, необходимо тщательно мыть руки с мылом, употреблять безопасную питьевую воду, а также соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговле продуктами.