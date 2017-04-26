26.04.2017 | 17:52

Вода из пензенских родников может быть опасна для здоровья. Ее стоит пить только после кипячения.

«Эти родники являются поставщиками незащищенных грунтовых вод», - заявил начальник отдела областного управления Роспотребнадзора Михаил Баев.

Всего на территории Пензы располагается 19 природных источников.

«В санитарных зонах многих родников находятся жилые дома, погреба, что способствует загрязнению воды», - пояснила зам. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Людмила Сухова.

Вера Шевченко живет рядом с источником пять лет. По ее словам, на родник люди приходят часто. Но сама пенсионерка водой, бьющей из-под земли, не пользуется.

«Нам она не идет. Мне 70 лет, сразу начинают барахлить почки и печень», - объяснила женщина.

«В 2001 году была вспышка вирусного гепатита, потому что люди использовали воду из родника с улицы Горной без кипячения», - рассказала Людмила Сухова.

У каждого из городских источников должна быть установлена предупреждающая табличка, в которой говорится, что пить воду можно лишь после кипячения.