Вода из пензенских родников может быть опасна для здоровья. Ее стоит пить только после кипячения.
«Эти родники являются поставщиками незащищенных грунтовых вод», - заявил начальник отдела областного управления Роспотребнадзора Михаил Баев.
Всего на территории Пензы располагается 19 природных источников.
«В санитарных зонах многих родников находятся жилые дома, погреба, что способствует загрязнению воды», - пояснила зам. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Людмила Сухова.
Вера Шевченко живет рядом с источником пять лет. По ее словам, на родник люди приходят часто. Но сама пенсионерка водой, бьющей из-под земли, не пользуется.
«Нам она не идет. Мне 70 лет, сразу начинают барахлить почки и печень», - объяснила женщина.
«В 2001 году была вспышка вирусного гепатита, потому что люди использовали воду из родника с улицы Горной без кипячения», - рассказала Людмила Сухова.
У каждого из городских источников должна быть установлена предупреждающая табличка, в которой говорится, что пить воду можно лишь после кипячения.
о чём думает власть в пензе ни один родник не соответствует нормам!!