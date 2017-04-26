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Общество | В Пензе пройдет акция «Посади дерево - вспомни о войне!»

26.04.2017|10:43
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В субботу, 29 апреля, на аллее Полярников в Пензе пройдет акция «Посади дерево - вспомни о войне!».

Мероприятие начнется в 11:00 на улице Земляничной, 36, в микрорайоне Заря. Саженцы по традиции предоставит региональный минлесхоз. Приветствуется наличие у участников своего инвентаря.

«Акция будет посвящена памяти всех погибших в Великой Отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков», - поясняет пресс-служба правительства Пензенской области.

Источник — фото http://minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|26.04.2017 11:07|

С. Маршак

Разговор с внуком

Позвал я внука со двора

К открытому окну.

- Во что идет у вас игра?

- В подводную войну!

- В войну? К чему тебе война?

Послушай, командир:

Война народам не нужна.

Играйте лучше в мир.

Ушел он, выслушав совет.

Потом пришел опять

И тихо спрашивает: - Дед,

А как же в мир играть?..

Ловя известья, что с утра

Передавал эфир,

Я думал: перестать пора

Играть с войной, чтоб детвора

Играть училась в мир!

Гость|26.04.2017 11:29|

Маршак мы Коменты строчим играя в мир.

Имя: Гость
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