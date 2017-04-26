В субботу, 29 апреля, на аллее Полярников в Пензе пройдет акция «Посади дерево - вспомни о войне!».
Мероприятие начнется в 11:00 на улице Земляничной, 36, в микрорайоне Заря. Саженцы по традиции предоставит региональный минлесхоз. Приветствуется наличие у участников своего инвентаря.
«Акция будет посвящена памяти всех погибших в Великой Отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков», - поясняет пресс-служба правительства Пензенской области.
С. Маршак
Разговор с внуком
Позвал я внука со двора
К открытому окну.
- Во что идет у вас игра?
- В подводную войну!
- В войну? К чему тебе война?
Послушай, командир:
Война народам не нужна.
Играйте лучше в мир.
Ушел он, выслушав совет.
Потом пришел опять
И тихо спрашивает: - Дед,
А как же в мир играть?..
Ловя известья, что с утра
Передавал эфир,
Я думал: перестать пора
Играть с войной, чтоб детвора
Играть училась в мир!