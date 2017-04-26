26.04.2017 | 10:43

В субботу, 29 апреля, на аллее Полярников в Пензе пройдет акция «Посади дерево - вспомни о войне!».

Мероприятие начнется в 11:00 на улице Земляничной, 36, в микрорайоне Заря. Саженцы по традиции предоставит региональный минлесхоз. Приветствуется наличие у участников своего инвентаря.

«Акция будет посвящена памяти всех погибших в Великой Отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков», - поясняет пресс-служба правительства Пензенской области.