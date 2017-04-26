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Общество | В Пензе проходит семинар студенческого актива

26.04.2017|15:51
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Пенза впервые приняла участников всероссийского семинара руководителей образовательных проектов для студенческого актива. Своих делегатов на форум прислали вузы 15 регионов.

«Мы будем отрабатывать то, что все компетенции, которые мы получаем в студенческой жизни, должны пригодиться и после университета», - подчеркнул ведущий семинара Егор Якорев.

«Это мероприятие позволяет ребятам обменяться опытом», - добавила директор центра студенческих общественных объединений ПГУ Эллина Сайфетдинова.

Ксения Черныш приехала из Краснодара. Прежде чем влиться в ряды студенческих активистов, девушке пришлось побороть свои внутренние страхи и сомнения.

«Главное - желание. Если человек хочет, он всему научится. На первом курсе я была забитой, а теперь руководитель образовательного проекта», - уточнила Ксения.

Семинар будет длиться четыре дня. Он включает в себя различные образовательные и деловые программы. Времени на развлечения не предусмотрено.

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