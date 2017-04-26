26.04.2017 | 17:41

В конце отопительного сезона-2016/2017 провели испытания теплосетей. Температурный режим котельной довели до максимума - 114 градусов. Это длилось всего несколько часов.

«Испытания прошли успешно, разрывов не зафиксировано», - отчитался технический директор ресурсоснабжающей компании Валерий Колесников.

Изначально в Пензе планировали приступить к отключению отопления с 17 апреля. Но из-за ухудшения погодных условий срок перенесли на 26-е.

«Вы сами видели, какая погода: и снег, и дождь, в ночное время минусовая температура», - отметил заместитель мэра Юрий Ильин.

Пензенские котельные переходят с зимнего режима работы на летний. Уже сейчас их начинают готовить к будущему отопительному сезону, предстоит ремонт оборудования.

Эту зиму жители областного центра запомнят надолго. Сразу несколько крупных аварий произошло на тепловых сетях компании «Т Плюс». Тысячи горожан из многоквартирных домов оставались без тепла. Где-то батареи не грели сутки, а на улице Депутатской холодно было почти неделю.

Сейчас же горожан больше интересует, как летом будут обстоять дела с горячей водой. Представители ресурсоснабжающих организаций говорят, что отключения станут производить согласно графику.

«Не планируется отключений длительностью более двух недель», - уточнил Валерий Колесников.