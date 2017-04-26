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Общество | В Пензе отметили годовщину аварии на Чернобыльской АЭС

26.04.2017|17:09
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В день очередной годовщины аварии на Чернобыльской АЭС у памятника ликвидаторам на улице 8 Марта собрались участники тех апрельских событий, простые пензенцы и представители власти.

«Сегодня мы чествовали тех, кто остался жив, поминали тех, кто отдал свою жизнь и здоровье. Благодарим всех», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

На груди у Владимира Миронова памятная медаль ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 31 год назад он добровольцем отправился на Украину в счет отпуска. В качестве дозиметриста мужчина измерял уровень радиоактивного облучения разрушенного взрывом четвертого энергоблока. Тогда-то он и узнал, что такое кнут и пряник.

«Когда я вернулся, меня наказали за то, что я без разрешения уехал, оказался нарушителем трудовой дисциплины. Но я получил благодарность от начальника строительства саркофага и правительства, а также поощрение от заместителя генерального прокурора СССР», - рассказал Владимир Миронов.

Авария на Чернобыльской АЭС признана экспертами крупнейшей техногенной катастрофой ХХ века. Из 600 тысяч ликвидаторов 10% умерли, 165 тысяч человек стали инвалидами.

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