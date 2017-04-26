26.04.2017 | 16:16

Областная власть возвращается к мысли о создании в центре Пензы комплекса, напоминающего о времени зарождения города.

Несколько лет назад подобные проекты уже разрабатывались. Губернатор Иван Белозерцев предложил вновь обсудить, каким может быть место у исторического вала и пушки на Кирова.

«Может, сделать вал совсем другим, организовать наверху смотровую площадку», - добавил он.

Разговор возник во время приема граждан губернатором. К Ивану Белозерцеву пришел резчик по дереву Владимир Суркин. Принес картину, написанную сыном. Пензенцы предлагают на ее основе создать огромную диораму, посвященную Золотаревскому побоищу, и поставить ее на месте, где в первой половине XIII века состоялось крупное сражение между защитниками крепости и монгольскими войсками.

Губернатору идея понравилась, но проект затратный. Начать хотят с установки диорамы в одной из школ Пензы.

«Если примем решение так сделать, это будет отличным способом привлечения туристов», - отметил Иван Белозерцев.

О сроках реализации проекта пока не говорили.