В Пензенской области ООО «Свим» привлечено к административной ответственности за самовольное снятие плодородного слоя почвы.
Информация о том, что на участках сельхозназначения площадью 0,5 га, расположенных восточнее села София, ведутся работы по добыче песка, поступила из администрации Лунинского района.
При проверке данный факт подтвердился, при этом разрешительных документов у фирмы не было.
«Перевод земельного участка, на котором разработан карьер, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности не был осуществлен», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.
В итоге на предприятие был наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.
penzainform.ru писал(a):Так понимаю что школы которые на своей территории выращивают сельхозпродукцию этим занимаются незаконно.
А в земле там у них ещё трупы червей-штрафуй не хочу.