Пензенское информационное агентство|18+|Среда|26 апр 2017|10:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+16oC
Завтра | Облачно |
  60.79  |  $  55.85
 

Общество | В Лунинском районе фирму оштрафовали за добычу песка на сельхозугодьях

26.04.2017|09:29
Печать

В Пензенской области ООО «Свим» привлечено к административной ответственности за самовольное снятие плодородного слоя почвы.

Информация о том, что на участках сельхозназначения площадью 0,5 га, расположенных восточнее села София, ведутся работы по добыче песка, поступила из администрации Лунинского района.

При проверке данный факт подтвердился, при этом разрешительных документов у фирмы не было.

«Перевод земельного участка, на котором разработан карьер, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности не был осуществлен», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В итоге на предприятие был наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.

0
0
0
0
Гость|26.04.2017 09:50|

penzainform.ru писал(a):

в категорию земли промышленности не был осуществлен»
Так понимаю что школы которые на своей территории выращивают сельхозпродукцию этим занимаются незаконно.

А в земле там у них ещё трупы червей-штрафуй не хочу.

Гость|26.04.2017 10:42|

Гость писал(a):

Так понимаю что школы которые на своей территории выращивают сельхозпродукцию этим занимаются незаконно.

А в земле там у них ещё трупы червей-штрафуй не хочу.

Не правильно понимаешь. Они занимаются сельским хозяйством, для целей обучения, а не промышленной разработкой полезных ископаемых

Гость|26.04.2017 10:53|

Гость писал(a):

Они занимаются сельским хозяйством, для целей обучения
Пардон, земли то у них не проведены как для занятия сельским хозяйством.

А высаживаемые семена занесены в реестр? Нужно все это проверить.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!