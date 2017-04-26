26.04.2017 | 09:29

В Пензенской области ООО «Свим» привлечено к административной ответственности за самовольное снятие плодородного слоя почвы.

Информация о том, что на участках сельхозназначения площадью 0,5 га, расположенных восточнее села София, ведутся работы по добыче песка, поступила из администрации Лунинского района.

При проверке данный факт подтвердился, при этом разрешительных документов у фирмы не было.

«Перевод земельного участка, на котором разработан карьер, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности не был осуществлен», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В итоге на предприятие был наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.