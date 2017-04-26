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Общество | Советы отцов Пензенской области пригласили на региональный форум

26.04.2017|12:28
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В четверг, 27 апреля, в Пензе состоится областной форум советов отцов. На нем подведут итоги работы муниципальных форумов, которые прошли в области с 27 марта по 7 апреля.

Представители советов отцов, муниципальных органов управления образования, регионального правительства и министерства Пензенской области обсудят актуальные вопросы в воспитании детей и другие социально значимые темы.

«Среди них: «Насколько важно сформировать у ребенка правильный образ отца», «Роль мужчины в развитии мотивации и решении проблем в обучении у детей с ОВЗ», «Почему дети не могут достучаться до своих родителей, почему для детей не хватает времени и как это исправить», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Мероприятие пройдет в 12:30 в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова.

Напомним: в Пензенской области действуют 304 совета отцов. В течение 2016 года они проводили акции, заседания, вечера отдыха, часы общения, мастер-классы, круглые столы, спортивные соревнования, диспуты, беседы, трудовые десанты, классные часы, участниками которых стали более 70 тысяч человек.

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Гость|26.04.2017 12:57|

Гость писал(a):

вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?!
а ты в курсе, что ты здесь главный паразит ? Минздрав тебя предупреждал ?

Имя: Гость
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