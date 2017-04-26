26.04.2017 | 15:34

На заседании правительства Пензенской области, которое прошло в среду, 26 апреля, обсуждалось осуществление государственных программ региона в 2016 году.

«В минувшем году претворялись в жизнь 22 госпрограммы, на реализацию которых было направлено 44 млрд 300 млн рублей, в том числе 36 млрд 200 млн составили средства областного бюджета. Всего освоено более 43 млрд рублей - 98% от запланированных средств», - доложил министр экономики региона Сергей Капралов.

По 12 программам план реализован полностью, а вот еще по двум лишь на 30% и ниже.

«Мы предлагаем проанализировать причины, по которым не достигнуты запланированные показатели, и в 2017 году учесть их», - сообщил Сергей Капралов.

Прокурор области Наталья Канцерова указала, что низкие показатели ряда программ - следствие не только нехватки финансирования. Имеются и другие, субъективные причины, в том числе недостаточный контроль со стороны различных ведомств.

«Достоверной картиной состояния дел мы не обладаем. Наблюдаются нарушения бюджетного законодательства, и не только административные: есть масса уголовных дел. Кроме того, зафиксированы многочисленные нарушения конкуренции в контрактной системе проведения закупок. Пример - путепровод на М5 «Урал», где цена вопроса составляла 114 миллионов. Была подана одна заявка, сроки были сокращены», - пояснила Наталья Евгеньевна.

По мнению Натальи Канцеровой, существуют недействующие программы и правильнее будет направить средства на те, которые успешно реализуются.