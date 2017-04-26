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Общество | Электронный дискаунтер «Ситилинк» открывает дачный сезон

26.04.2017|10:10
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«Ситилинк» решил помочь пензенцам подготовиться к дачному сезону. До 30 апреля он объявил скидки от 10 до 25% на электроинструменты, газонокосилки, триммеры, газовые плиты, мангалы, пилы, наборы инструментов, радар-детекторы, сварочные аппараты, мини-мойки, генераторы и многое другое.

Полный список товаров, участвующих в акции, доступен на сайте citilink.ru.

Для получения скидки необходимо зарегистрироваться на citilink.ru, выбрать товар, положить его в корзину и при оформлении заказа ввести промокод GARDEN.

Можно заказать доставку товара на дом или самостоятельно забрать его в любой точке выдачи «Ситилинк-мини»: г. Пенза, ул. Ставского, д. 4 (тел. +7 (8412) 28-01-00); с. Засечное, ул. Светлая, д. 9, (тел. +7-937-443-34-38); г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 2а (тел. +7-937-443-34-75).

Подробности акции на сайте citilink.ru.

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Гость|26.04.2017 10:34|

Опять новость, связанная с дачным сезоном. Так и гонят народ на фазенды !

Гость|26.04.2017 10:43|

Да лучше на фазенды, чем в пивные и рюмочные!

Гость|26.04.2017 10:44|

Так погода то наладилась! А в ситилинке взял себе ноут, вот что для дачи нужно, чтоб не скучать! Буду теперь вечерами сериалы смотреть, танчики гонять и постить со своего фамильного имения! :D

Гость|26.04.2017 10:53|

Помочь конечно хорошо, еще бы огород перекопали :)

Имя: Гость
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