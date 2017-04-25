25.04.2017 | 09:29

Во вторник, 25 апреля, сотрудники ГИБДД проводят в Пензе профилактическую операцию «Автокресло – детям».

В течение всего дня будут осуществляться массовые проверки водителей на предмет выявления нарушений правил перевозки детей-пассажиров.

«В соответствии с требованиями правил дорожного движения перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств», - напомнили в ГИБДД.

Нарушителей правил перевозки детей ждет административный штраф в размере 3 000 рублей.