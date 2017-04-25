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Общество | В Ахунах прошли сборы будущих участников лагеря «Гвардеец»

25.04.2017|17:22
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В Ахунах прошли областные подготовительные сборы «Три дня в армии». Они предназначались для тех, кто отправится в федеральный лагерь «Гвардеец». Главным было научить ребят жить и работать в составе подразделения.

«Смотрим, как они ведут себя в социуме, выделяем лидеров. Планируем набрать 3 взвода по 26 человек», - уточнил специалист Дома молодежи Константин Агапьев.

В программу курсов «Три дня в армии» вошли стрельба из пневматической винтовки, строевая подготовка, обучение навыкам самообороны, преодоление полосы препятствий.

На сборах ребята прикасались и к настоящему оружию: собирали и разбирали автомат Калашникова.

Из пензенских парней сформировано 2 взвода по 20 человек в каждом. Они отправятся в лагерь «Гвардеец» в две смены - в июне и июле.

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