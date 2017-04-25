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Общество | Тысячи пензенцев отправились на кладбища помянуть близких

25.04.2017|13:54
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Пензенцы в массовом порядке отправились на Восточное кладбище. Для этого в день поминовения усопших выделили транспорт.

«Очень хорошо, людям удобно Сегодня праздничный день. Спокойно навестим своих близких», - отметила пожилая горожанка.

«Автобус сразу же возвращается с кладбища и встает на погрузку. Интервал между машинами около десяти минут», - уточнил начальник Управления транспорта и связи г. Пензы Максим Иванкин.

Водители, которые уже совершили несколько рейсов, заметили, что небольшие сбои в графике движения все же были.

«У въезда на кладбище понаставили машин, неудобно выезжать оттуда», - пояснил шофер.

Изначально было запланировано пустить пять автобусов, но почти сразу стало ясно: придется задействовать и резервный транспорт. Добавили еще две машины, на некоторых даже не успели разместить таблички с указанием маршрута. Пустым не остался ни один автобус.

Последний рейс с Восточного кладбища отправится в 16:00.

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