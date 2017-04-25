25.04.2017 | 12:25

Специалисты Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области осмотрели земельные участки на территории рабочего поселка Сосновоборск и выявили нарушения природоохранного законодательства.

Так, в районе старого аэродрома, на западной окраине населенного пункта и западнее дендропарка были обнаружены многочисленные несанкционированные свалки.

«На момент проведения рейда установить лиц, допустивших нарушение требований законодательства, не удалось», - констатировали в пресс-службе минлесхоза.

Так как свалки отходов неблагоприятно отражаются на экологической и санитарной обстановке в Сосновоборске, информация для принятия мер по их ликвидации была направлена в Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области и администрацию рабочего поселка.

Напомним: ранее многочисленные свалки были выявлены проверяющими в Каменском и Тамалинском районах.