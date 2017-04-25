Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|25 апр 2017|13:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  60.79  |  $  55.85
 

Общество | Специалисты минлесхоза выявили многочисленные свалки в Сосновоборске

25.04.2017|12:25
Печать

Специалисты Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области осмотрели земельные участки на территории рабочего поселка Сосновоборск и выявили нарушения природоохранного законодательства.

Так, в районе старого аэродрома, на западной окраине населенного пункта и западнее дендропарка были обнаружены многочисленные несанкционированные свалки.

«На момент проведения рейда установить лиц, допустивших нарушение требований законодательства, не удалось», - констатировали в пресс-службе минлесхоза.

Так как свалки отходов неблагоприятно отражаются на экологической и санитарной обстановке в Сосновоборске, информация для принятия мер по их ликвидации была направлена в Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области и администрацию рабочего поселка.

Напомним: ранее многочисленные свалки были выявлены проверяющими в Каменском и Тамалинском районах.

0
0
0
0
Гость|25.04.2017 12:35|

penzainform.ru писал(a):

установить лиц, допустивших нарушение требований законодательства, не удалось»
Не беда, зато директоров школ накрячивать можно за отстутствие должного фитосанитарного контроля на вверенной территории.

Гость|25.04.2017 12:48|

Что же это за злодеи уделали всю округу? Сдается, что это наши граждане, жители так сказать, о которых должным образом не позаботились, вот они и нагадили... Позор, граждане. Но виноваты будут чиновники по-любому.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!