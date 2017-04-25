25.04.2017 | 08:54

В понедельник, 24 апреля, федеральные СМИ обнародовали отчет госкорпорации «Роскосмос» о принятии межведомственной комиссией по отбору космонавтов решения об увольнении из отряда космонавтов пензенца Александра Самокутяева.

В сообщении, распространенном пресс-службой Центра подготовки космонавтов, говорится: «Межведомственная комиссия госкорпорации «Роскосмос» по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций по итогам заседания 21 апреля приняла решение рекомендовать ФГБУ «НИИ ЦПК имени Юрия Алексеевича Гагарина» освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта-испытателя 1-го класса отряда космонавтов, Александра Самокутяева - от должности инструктора-космонавта-испытателя - заместителя командира отряда космонавтов, Сергея Ревина - от должности космонавта-испытателя 3-го класса группы космонавтов отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Юрия Алексеевича Гагарина».

По неподтвержденным данным, пензенец исключен из отряда по состоянию здоровья.

Александр Самокутяев с позывным «Тарханы» совершил два космических полета общей продолжительностью 331 сутки. Он дважды выходил в открытый космос.