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Общество | Пензенец Александр Самокутяев уволен из отряда космонавтов

25.04.2017|08:54
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В понедельник, 24 апреля, федеральные СМИ обнародовали отчет госкорпорации «Роскосмос» о принятии межведомственной комиссией по отбору космонавтов решения об увольнении из отряда космонавтов пензенца Александра Самокутяева.

В сообщении, распространенном пресс-службой Центра подготовки космонавтов, говорится: «Межведомственная комиссия госкорпорации «Роскосмос» по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций по итогам заседания 21 апреля приняла решение рекомендовать ФГБУ «НИИ ЦПК имени Юрия Алексеевича Гагарина» освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта-испытателя 1-го класса отряда космонавтов, Александра Самокутяева - от должности инструктора-космонавта-испытателя - заместителя командира отряда космонавтов, Сергея Ревина - от должности космонавта-испытателя 3-го класса группы космонавтов отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Юрия Алексеевича Гагарина».

По неподтвержденным данным, пензенец исключен из отряда по состоянию здоровья.

Александр Самокутяев с позывным «Тарханы» совершил два космических полета общей продолжительностью 331 сутки. Он дважды выходил в открытый космос.

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Гость|25.04.2017 09:03|

Жизнь и здоровье дороже, чем очередное испытание в полёте. Пусть более сильные и здоровые отправятся в очередной полет. А Самокутяев уже совершил два полёта и доказал свой героизм и мужество и профессионализм. Он на другой работе будет полезен

Имя: Гость
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