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Общество | Онлайн-кинотеатр «МегаФон.ТВ» набрал более 2 000 000 зрителей

25.04.2017|13:09
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Число зрителей в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ» превысило два миллиона. Почетным, юбилейным посетителем стал Дмитрий Тифенцев.

Как признался Дмитрий, на «МегаФон.ТВ» он смотрит познавательные программы об истории России. Приложение «МегаФон.ТВ» установлено у 2 000 000-го зрителя на планшете, и поэтому смотреть видео ему удобно везде и в любое время.

У Дмитрия Тифенцева есть дети, они предпочитают мультфильмы. Кстати, в рейтинге детского контента в сервисе «МегаФон.ТВ» лидируют мультипликационные сериалы «Щенячий патруль» и «Маша и Медведь».

Самые популярные сериалы у зрителей - это «Молодежка», «Игра престолов», «Черные паруса», «Хорошая жена» и вторая часть «Мажора».

В рейтинг кинофильмов вошли три отечественные ленты - «Викинг», «Гуляй, Вася!» и «Притяжение», - а также голливудские блокбастеры «Кредо убийцы» и «Фантастические твари и где они обитают».

«Благодаря широкому покрытию сети и скоростному мобильному Интернету наши абоненты могут смотреть «МегаФон.ТВ» в пробке, очереди или в обеденный перерыв. И на разных платформах: смартфоне, планшете, компьютере и телевизоре со SmartTV.

А ближе к лету любимые фильмы и сериалы можно будет просматривать даже на потолке. Наш сервис «МегаФон.ТВ» появится в мини-кинотеатре CINEMOOD. Протестировать первым этот необычный кинотеатр сможет наш 2 000 000-й зритель Дмитрий Тифенцев», - сообщил директор бизнес-направления «Видео» компании «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

Мини-кинотеатр CINEMOOD разработала российская команда «Мультикубик». Он представлен в виде кубика и проецирует изображение на любую поверхность дома и на природе. В CINEMOOD уже предустановлена библиотека из более 150 сказок, стриминг YouTube, возможность подключения флешки. В конце мая у мини-кинотеатра появится сервис «МегаФон.ТВ».

Подробнее о кинотеатре читайте на cinemood.com.

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