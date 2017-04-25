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Общество | На Радоницу пензенцев повезли на Восточное кладбище 5 автобусов

25.04.2017|08:56
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Во вторник, 25 апреля, в день поминовения усопших, для пензенцев организовано транспортное сообщение по направлению Пенза-I - Восточное кладбище.

По словам начальника управления транспорта и связи города Максима Иванкина, уже в 6:30 автобусы были на маршруте, последний рейс от Восточного кладбища запланирован на 16:00.

«В настоящее время работает пять единиц подвижного состава, которые вмещают по 70 человек, при необходимости будет привлечен еще один автобус», - отметил Максим Иванкин.

Транспортное обслуживание Новозападного и Ахунского кладбищ осуществляется троллейбусным маршрутом № 8 ул. Мира - стадион «Пенза», автобусным маршрутом № 30 Арбековская Застава – аэропорт и маршрутом № 99 Арбековская Застава – Засурье соответственно», сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Стоимость проезда составляет 20 рублей.

Напомним: 25 апреля в Пензенской области пустили дополнительные пригородные поезда.

Поезд № 6115 отправится со станции Белинской в 10:29, прибудет на станцию Пачелма в 11:37.

Поезд № 6110 отправится со станции Пачелма в 14:33, прибудет в 15:43 на станцию Белинскую.

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Гость|25.04.2017 09:19|

penzainform.ru писал(a):

Электричка № 6115 отправится со станции Белинской в 10:29, прибудет на станцию Пачелма в 11:37.

Электричка № 6110 отправится со станции Пачелма в 14:33, прибудет в 15:43 на станцию Белинскую.

Там нет электричек, т.к. линяя не электрифицирована.

Гость|25.04.2017 09:53|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Электричка № 6115 отправится со станции Белинской в 10:29, прибудет на станцию Пачелма в 11:37.

Электричка № 6110 отправится со станции Пачелма в 14:33, прибудет в 15:43 на станцию Белинскую.

Там нет электричек, т.к. линяя не электрифицирована.
Командир сказал: "Бурундук - птичка", и чтобы никаких зверьков!

Имя: Гость
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