25.04.2017 | 08:56

Во вторник, 25 апреля, в день поминовения усопших, для пензенцев организовано транспортное сообщение по направлению Пенза-I - Восточное кладбище.

По словам начальника управления транспорта и связи города Максима Иванкина, уже в 6:30 автобусы были на маршруте, последний рейс от Восточного кладбища запланирован на 16:00.

«В настоящее время работает пять единиц подвижного состава, которые вмещают по 70 человек, при необходимости будет привлечен еще один автобус», - отметил Максим Иванкин.

Транспортное обслуживание Новозападного и Ахунского кладбищ осуществляется троллейбусным маршрутом № 8 ул. Мира - стадион «Пенза», автобусным маршрутом № 30 Арбековская Застава – аэропорт и маршрутом № 99 Арбековская Застава – Засурье соответственно», сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Стоимость проезда составляет 20 рублей.

Напомним: 25 апреля в Пензенской области пустили дополнительные пригородные поезда.

Поезд № 6115 отправится со станции Белинской в 10:29, прибудет на станцию Пачелма в 11:37.

Поезд № 6110 отправится со станции Пачелма в 14:33, прибудет в 15:43 на станцию Белинскую.