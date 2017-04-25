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Общество | Иван Белозерцев обязал глав муниципалитетов выйти на субботник

25.04.2017|12:30
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До начала майских праздников уборка районов должна быть завершена. Об этом губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил на видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Глава региона отметил, что объезд территорий показал: работ по благоустройству по-прежнему много.

«29 апреля - всероссийский субботник. Подключайте руководителей предприятий и организаций, собирайте людей. Привлекайте с разрешения родителей школьников, трудовое воспитание - это важно.

Главы муниципалитетов должны выйти на субботник в обязательном порядке. Жители должны знать, что вы придете и будете трудиться. Кураторы из регионального правительства объедут районы, также лично примут участие в субботнике и доложат мне, как идет работа. Наводить порядок должны все», - обратился Иван Белозерцев к главам администраций районов Пензенской области.

По словам губернатора, в городах нужно организовать вывоз крупногабаритных отходов, а также мусора из лесополосы. Кроме того, необходимо отмыть ограждения вдоль дорог и нанести дорожную разметку.

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Гость|25.04.2017 12:41|

В Пензе уже все "отмыли", кроме самого города, все в грязи.

Гость|25.04.2017 12:48|

Он погоду то видел? Самое время разметку наносить.

Гость|25.04.2017 12:58|

Истинный коммунист. А вообще то бесплатный труд, да в выходной день запрещен. Куча людей за это бабки получает и ничего не делает.

Гость|25.04.2017 13:02|

засыпим мусором дыры в асфальте.и мусор вывозить не надо будет.

Гость|25.04.2017 13:06|

Гость писал(a):

В Пензе уже все "отмыли", кроме самого города, все в грязи.

Грязь сплошная. Водители бессовестно в такой же грязи паркуются на газонах и потом эта грязь выносится на магистрали. Никому не нужна чистота в городе.

ГИБДД, приедьте на ул.Кижеватова. Возле дома №22 занимая часть пешеходного тротуара, стоит уже 7-8 лет вдребезги разбитая синяя "Ауди". Вы, люди в погонах и жезлами, куда вообще смотрите?

Она так и будет там стоять навеки?

Гость|25.04.2017 13:09|

"золотая лопата"и веник тоже, 11 канал- вперёд заснять небожителей!

Гость|25.04.2017 13:25|

а из маминой , из спальной , кривоногий и хромой , выбегает умывальников начальник и качает головой .... 29 –го все на субботник , я понятно говорю ?

Имя: Гость
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