25.04.2017 | 12:30

До начала майских праздников уборка районов должна быть завершена. Об этом губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил на видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Глава региона отметил, что объезд территорий показал: работ по благоустройству по-прежнему много.

«29 апреля - всероссийский субботник. Подключайте руководителей предприятий и организаций, собирайте людей. Привлекайте с разрешения родителей школьников, трудовое воспитание - это важно.

Главы муниципалитетов должны выйти на субботник в обязательном порядке. Жители должны знать, что вы придете и будете трудиться. Кураторы из регионального правительства объедут районы, также лично примут участие в субботнике и доложат мне, как идет работа. Наводить порядок должны все», - обратился Иван Белозерцев к главам администраций районов Пензенской области.

По словам губернатора, в городах нужно организовать вывоз крупногабаритных отходов, а также мусора из лесополосы. Кроме того, необходимо отмыть ограждения вдоль дорог и нанести дорожную разметку.