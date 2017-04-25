25.04.2017 | 14:09

В отряде космонавтов больше нет представителя Пензы. Наш земляк Александр Самокутяев уволен из его рядов. Герой России дважды бороздил просторы вселенной - в 2011-м и 2014-м. Общая продолжительность полетов - 331 сутки.

Во время одного из последних своих визитов в родной город полковник Самокутяев говорил о продолжении карьеры космонавта, впереди ожидался третий полет к звездам.

«Все будет сложнее и дольше. Мы постепенно переходим на годовую программу полетов», - заметил Александр Михайлович.

Александр Самокутяев часто приезжает в Пензу. Ему очень нравится рассказывать о своих космических приключениях.

«Наши врачи рекомендуют не смотреть в иллюминатор первые сутки-двое. Но как же не посмотреть?» - отметил он.

Видимо, ресурс здоровья космонавта Александра Самокутяева исчерпался. Он уволен с должности по медицинским показаниям.