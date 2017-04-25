25.04.2017 | 09:54

На видеоконференции с главами администраций районов, которая прошла в правительстве Пензенской области во вторник, 25 апреля, обсуждалась подготовка к майским праздникам.

Как рассказала министр культуры и туризма Татьяна Курдова, во всех районах состоятся мероприятия, приуроченные к 1 Мая, всего их запланировано около 200. Предполагается, что участие в празднике примут более 20 тысяч человек.

Основные торжества пройдут в Пензе. 1 мая на площади имени Ленина состоится торжественный митинг, а в 11:30 на станцию Пенза-I приедет поезд «Армия Победы» (в его составе будут платформы с образцами военной техники времен Великой Отечественной, вагон-музей и вагон-сцена).

Мэр Виктор Кувайцев рассказал о планах проведения первомайской демонстрации.

«Каждый район представит колонна с оригинальным сопровождением. Ленинский пройдет с духовым оркестром, Первомайский - с военным, Железнодорожный будут сопровождать барабанщики, Октябрьский - ансамбль «Голоса России». Также каждый район понесет шары определенного цвета, чтобы в 9:35 под звуки гимна выпустить их и образовать бело-сине-красный триколор», - пояснил он.

Говоря о майских праздниках в целом, он доложил, что 9 Мая за всеми ветеранами будут закреплены сопровождающие лица с транспортом, как и в прошлом году. Всего в Пензе запланировано 9 площадок для празднования Дня Победы, в мероприятиях примут участие 100 000 человек.

«Из нововведений - праздничная иллюминация, которая будет действовать с 1 по 9 мая. 8 мая торжественно откроется сквер Бессмертного полка. Для удобства горожан предусмотрена установка четырех больших экранов - два у памятника Победы, два на Юбилейной площади.

Торжества и фейерверк запланированы на Юбилейной площади, последний будет виден из многих точек города», - перечислил градоначальник.

Кроме того, Виктор Кувайцев напомнил, что в праздничные дни изменится схема движения транспорта по улицам Пензы: ряд магистралей перекроют.