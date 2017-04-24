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Общество | Житель Пензенской области незаконно срубил 6 дубов для постройки гаража

24.04.2017|09:37
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Судебные приставы взыскали с жителя Пензенской области 175 тысяч рублей за незаконно срубленные деревья.

Молодой человек решил построить гараж, и ему понадобились дубовые столбы.

«Покупать их он не хотел: зачем тратить деньги, когда кругом леса», - отметили в пресс-службе регионального УФССП России.

Выехав подальше в лес, пензенец при помощи бензопилы спилил шесть дубов, погрузил их в прицеп и вывез. Однако до пункта назначения ему добраться не удалось: по дороге злоумышленника задержали.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за незаконную рубку деревьев. Так как стоимость спиленных дубов составила 175 тысяч рублей, суд признал, что государству нанесен ущерб в особо крупном размере. Лесоруба приговорили к двум годам лишения свободы условно.

«Судебным приставам надлежало взыскать денежные средства за погубленные деревья. Должник работал, и это упростило дело. Удержание с заработной платы 50% привело к полному погашению долга и окончанию исполнительного производства», - резюмировали в УФССП.

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