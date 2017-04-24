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Общество | В праздничные дни пригородные поезда будут ходить по новому расписанию

24.04.2017|12:41
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В связи с предстоящими праздничными днями в Пензенской области изменится график движения пригородных поездов.

28, 29, 30 апреля, а также 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая поезд № 6115 будет отправляться со станции Белинской в 10:29, прибывать в Пачелму в 11:37.

Электричка № 6110 станет отъезжать из Пачелмы в 14:33, прибывать в 15:43 на станцию Белинскую.

«29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9 мая назначаются пригородные поезда № 6170 Рузаевка – Инза (отправление в 7:17, прибытие в 9:20) и № 6169 Инза - Рузаевка (отправление в 16:25, прибытие в 18:36)», - сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности, транспорта и инновационной политики.

Напомним: во вторник, 25 апреля, на Радоницу, в Пензенской области пустят дополнительные электрички.

Поезд № 6115 отправится со станции Белинской в 10:29, прибудет в Пачелму в 11:37. Электричка № 6110 поедет со станции Пачелма в 14:33, окажется на Белинской в 15:43.

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