24.04.2017 | 11:11

В Пензе полицейские и члены общественного совета при УМВД провели совместную акцию «Задумайся!» для студентов ПГУАС.

На встрече с молодым поколением стражи правопорядка рассказали, что, по статистике, большинство тех, кого задерживают за хранение и распространение наркотиков, младше 25 лет.

«Практика показывает, что наркосбытчиков выявляют в течение одного-двух месяцев. После этого жизнь для них резко меняется. Практически во всех случаях для обвиняемых в подобных преступлениях избирают меру пресечения - заключение под стражу. Вчерашний студент оказывается в следственном изоляторе, а после того как приговор суда вступил в законную силу, в колонии. Наказание за такие преступления суровое - до двадцати лет лишения свободы, а может быть и пожизненное», - отметил член общественного совета при УМВД Денис Жуков.

Полицейские и студенты во время дискуссии обсудили мотивы, которые побуждают молодежь заниматься запрещенной деятельностью, а также ее последствия. За преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«В завершение встречи полицейские пригласили молодых людей присоединиться к региональному антинаркотическому движению «Стопнаркотик», - добавили в пресс-службе областного УМВД.