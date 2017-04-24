Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|24 апр 2017|11:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  60.32  |  $  56.23
 

Общество | В ПГУАС полицейские и общественники провели акцию «Задумайся!»

24.04.2017|11:11
Печать

В Пензе полицейские и члены общественного совета при УМВД провели совместную акцию «Задумайся!» для студентов ПГУАС.

На встрече с молодым поколением стражи правопорядка рассказали, что, по статистике, большинство тех, кого задерживают за хранение и распространение наркотиков, младше 25 лет.

«Практика показывает, что наркосбытчиков выявляют в течение одного-двух месяцев. После этого жизнь для них резко меняется. Практически во всех случаях для обвиняемых в подобных преступлениях избирают меру пресечения - заключение под стражу. Вчерашний студент оказывается в следственном изоляторе, а после того как приговор суда вступил в законную силу, в колонии. Наказание за такие преступления суровое - до двадцати лет лишения свободы, а может быть и пожизненное», - отметил член общественного совета при УМВД Денис Жуков.

Полицейские и студенты во время дискуссии обсудили мотивы, которые побуждают молодежь заниматься запрещенной деятельностью, а также ее последствия. За преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«В завершение встречи полицейские пригласили молодых людей присоединиться к региональному антинаркотическому движению «Стопнаркотик», - добавили в пресс-службе областного УМВД.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!