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Общество | В пензенской школе № 68 нарушили закон о карантине растений

24.04.2017|10:47
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В Пензе средней общеобразовательной школе с углубленным изучением информатики № 68 вынесли предупреждение за нарушение законодательства в области карантина растений.

В апреле текущего года государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области провел в учебном заведении плановую проверку. Она показала, что в школе «не проводятся систематические карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов (прилегающие территории к корпусам школы, на которых имеются газоны с травянистыми растениями (весна-осень) и деревья хвойных и лиственных пород) на предмет выявления опасных карантинных объектов».

Также в учебном заведении не было плана проведения таких обследований, как и лица, ответственного за них.

По факту нарушения школе вынесли предупреждение.

«С должностными лицами учреждения проведена беседа с целью профилактики и недопущения нарушений законодательства в области карантина растений», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист управления Россельхознадзора Лариса Якушкина.

Источник — фото регионального управления Россельхознадзора
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Гость|24.04.2017 11:23|

Слова о Европейском городе Пенза-поняли буквально,либо школа не приготовила "конверт"

Гость|24.04.2017 11:32|

Права и чувства амёбы там как, не ущемили???

Гость|24.04.2017 11:36|

ну и дурдом, бедная школа

Гость|24.04.2017 11:45|

там ещё на крыше скелетезированные останки голубей а в подвале скелетезированные останки тараканов

Гость|24.04.2017 11:47|

Ну и чем помогла вам углублённая информатика граждане учителя?

Вот было бы углубленное изучение закона божьего, ни одного замечания бы не было, а комиссия ещё бы и на собор чёнить бы дала!

Имя: Гость
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