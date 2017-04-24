24.04.2017 | 10:47

В Пензе средней общеобразовательной школе с углубленным изучением информатики № 68 вынесли предупреждение за нарушение законодательства в области карантина растений.

В апреле текущего года государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области провел в учебном заведении плановую проверку. Она показала, что в школе «не проводятся систематические карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов (прилегающие территории к корпусам школы, на которых имеются газоны с травянистыми растениями (весна-осень) и деревья хвойных и лиственных пород) на предмет выявления опасных карантинных объектов».

Также в учебном заведении не было плана проведения таких обследований, как и лица, ответственного за них.

По факту нарушения школе вынесли предупреждение.

«С должностными лицами учреждения проведена беседа с целью профилактики и недопущения нарушений законодательства в области карантина растений», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист управления Россельхознадзора Лариса Якушкина.