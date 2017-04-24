24.04.2017 | 16:02

26 участников всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «фармация» демонстрировали жюри свои знания и умения: оформляли аптечные витрины, принимали товар, работали с клиентами, выверяли лекарственные формулы, сдавали теоретические экзамены.

В итоге диплом первой степени получила учащаяся медико-фамацевтического колледжа Казанского государственного университета Эльвина Гильманова. Победительница знала, что пойдет учиться на фармацевта, еще в седьмом классе.

«Работа должна нравиться в первую очередь работнику, ведь мы проводим на ней большую часть жизни», - отметила Эльвина.

Победительнице подарили планшетный компьютер.